Facebook ? Zynga - Link - Estadão

Para Mark Zuckerberg, a Zynga é o exemplo perfeito de empresa que o Facebook gosta de cooperar. A gigante dos games sociais se comprometeu em aumentar o tempo que as pessoas gastam no site e aceitou até usar a moeda virtual Credits. Tudo para melhorar o relacionamento e reforçar os laços com a maior rede social do mundo.

“Por isso, investimos pesado na infraestrutura para games, gastamos milhões e milhões de dólares com isso e agora estamos vendo o retorno”, disse o fundador, que esteve nesta quarta-feira, 17, na Web 2.0 Conference, em São Francisco, de acordo com o blog Media File da agência Reuters.

Sete das dez maiores produtoras de aplicativos do mundo, segundo a consultoria App Data, produzem jogos. “Quase todas elas se amparam quase que inteiramente no Facebook. Hoje, o valor de mercado da Zynga é maior do que o da Eletronic Arts”, continuou ele, como relata o site Venture Beat.

Enquanto a relação com ela é harmoniosa, Apple e Google tentam, por enquanto em vão, assinar acordos comerciais com a rede. “O suporte a essas companhias enormes é caríssimo. Então, o mínimo que queremos delas é que nos expliquem como vão usar a nossa estrutura. Não queremos que elas apenas se conectem com o Facebook, mas sim que todos os nossos parceiros contribuam para o ecossistema e ajudem a melhorar a experiência de uso do site”, disse ele segundoo blog da agência Reuters, sem nomear as duas mas claramente se referindo a elas.

Enquanto o Google quer ter direito a acessar os dados dos perfis, a segunda quer ver o Facebook integrado com o Ping, um serviço de indicação de músicas embutido no iTunes.