Facebook 33; Twitter 31; Myspace 26; LinkedIn 39 - Link - Estadão

Facebook 33; Twitter 31; Myspace 26; LinkedIn 39

Esse quatro termos são Trending Topics no Twitter hoje. É que um estudo divulgado pelo instituo Pew Internet nesta sexta informou que essas são as idades médias dos usuários das principais redes sociais do mundo: 33 anos para o Facebook, 31 anos para o Twitter, 26 anos para o MySpace e 39 anos para o LinkedIn.

06/11/2009 | 11h30