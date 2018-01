Facebook à moda antiga - Link - Estadão

Extensões de browser trazem de volta recursos abandonados pelo Facebook em suas reformulações de layout

SÃO PAULO – Lembra-se do tempo em que fotos não estouravam na sua tela do Facebook, da época em que o chat era apenas uma caixinha discreta no pé da página, não havia a barra do incansável “ticker”? De quando olhar álbuns de fotos do alheio não sobrecarregava o browser e podíamos apertar “Enter” para pular a linha sem medo de enviar algum comentário pela metade?

Se bateu saudade, talvez essas extensões para browser (Chrome e Firefox) te interessem. O Mashable fez uma seleção desses apps que não fazem o Facebook voltar inteiramente ao que era, mas ressuscita detalhes que pode tornar o uso da rede social um tanto quanto mais confortável.

O bom e velho Feed. Baixe isso e veja seu Feed do Notícias voltar a mostrar as atualizações por ordem cronológica, sem fotos imensas e sem o “ticker” (aquela barra no canto superior direito que mostra atualizações em tempo real). Download para Chrome ou Firefox.

Fotos clássicas. Essa extensão é dedicada especialmente para os conservadores do Facebook que não curtiram esse novo sistema de visualização de imagens estilo pop-up. Lembram-se do estilo antigo? A foto abria na página e o botão fixo de Próximo e Anterior ficavam um lado do outro no alto da imagem… bons tempos? Então baixa. Download para Chrome ou Firefox.

Chat antigo, sem ticker. Nessa extensão para Chrome, o chat volta a ter a cara antiga, com aquele retângulo azul no pé da página que só aparece quando é clicado. Na versão para Firefox, a ferramenta faz com que apenas usuários online apareçam na sua lista, o que já melhora o visual, certo? Download para Chrome ou Firefox.

Comentar. Há muito, muito tempo quando o usuário abria a caixa para comentar fotos e atualizações, surgia discretamente embaixo o botãozinho “Comentar”. Simples, mas muito útil. Ele era o responsável pelos comentários publicados sempre inteiros, pois para que o comentário fosse publicado não bastava um simples “Enter” (usada também para pular uma linha), era necessário clicá-lo. Se você é daqueles que sempre envia mensagens picadas porque não lembra de usar “Alt + Enter” para pular a linha, essa extensão é altamente recomendável. Download para Chrome ou Firefox.

Apps chatos, nunca mais. Sim, aqueles apps de perguntas que sempre te incomodavam podem desaparecer. Download para Chrome ou Firefox .