Facebook abre escritório na Índia - Link - Estadão

A Índia, um dos poucos lugares que ainda têm o Orkut como principal rede social, ganhará um escritório do rival Facebook. O escritório, localizado em Hyderabad, será a primeira sede da empresa na Ásia. A decisão mostra a crescente importância do mercado asiático na expansão do site fundado por Mark Zuckerberg, que já domina a maior parte das Américas e da Europa.

A equipe indiana contará com publicitários e desenvolvedores que ajudarão no trabalho dos engenheiros que os engenheiros americanos já desenvolvem em Palo Alto e Texas, nos Estados Unidos, e em Dublin, na Irlanda.

“Com centros de suporte espalhados pelo mundo, podemos oferecer ajuda a qualquer hora, em várias línguas”, disse o gerente de produtos globais da empresa, Don Faul.

Sete em cada dez usuários da rede social estão fora dos Estados Unidos, falando mais de 70 línguas. 8 milhões deles estão na Índia.