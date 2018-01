Facebook abre servidores para startups - Link - Estadão

O Facebook quer ajudar outros empreendedores a criarem startups com mais facilidade e mais eficiência ao compartilhar a tecnologia por trás dos servidores da gigantesca rede social. Em troca, a empresa também espera se beneficiar das inovações criadas por eles.

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, em evento nesta quinta. FOTO: Marcio Jose Sanchez/AP

O Facebook não vai lucrar com o Open Compute Project anunciado nesta quinta, 7. Em vez disso, ao disponibilizar seus servidores para todos em um modelo de código aberto, a empresa espera que outras pessoas ajudem a melhorá-los. O Facebook poderá então incorporar os avanços nos seus próprios servidores.

“Poder criar servidores mais eficientes é essencial para construir as coisas que fazemos”, disse Frank Frankovsky, diretor de design de hardware do Facebook. O software da empresa já é aberto para desenvolvedores criarem aplicativos para a rede social.

Os servidores dentro dos data centers são o que sustentam os serviços como o Facebook. Eles armazenam e transmitem bilhões de atualizações de status, links, fotos e todos os aplicativos usados pelos membros do Facebook.

Depois de alugar um espaço para os data centers nos Estados da Califórnia e Virgínia, o Facebook abriu recentemente seu próprio data center na cidade de Prineville, em Oregon, e está construindo outro na Carolina do Sul. A empresa diz que o data center de Prineville é 38% mais eficiente em consumo de energia e 24% mais barato de construir do que outros datacenters que a empresa tem usado.

“Normalmente quando chamamos as pessoas aqui é para falar sobre produtos”, disse o CEO e cofundador Mark Zuckerberg durante o anúncio na sede do Facebook em Palo Alto, Califórnoa. É “fácil esquecer o que sustenta tudo isso”.

O Facebook disse que já está trabalhando com fabricantes de computadores, incluindo a Dell, que estão produzindo servidores pensando na estrutura da rede social. Alguns servidores já estão disponíveis.

A Intel também ajudou o Facebook a criar as espeficicações para os servidores, disse Jason Waxman, gerente geral da Intel. Ele acrescentou que a estrutura e os padrões de eficiência do data center do Facebook diminuem o custo de energia do computador do usuário em 60% — uma quantidade enorme considerando a escala do Facebook.

Waxman disse que ao adotar padrões abertos o Facebook pode ajudar o crescimento da indústria de tencologia. E ao ajudar outros a criar data centers mais eficientes, “todos saem ganhando”, disse.

O analista Richard Fichera, da Forrester, disse que o Facebook merece o crédito por compartilhar sua tecnologia com o mundo, incluindo concorrentes, mesmo que a empresa não tenha adotado a medida por uma razão altruísta. Ele disse em um blog que ao compartilhar sua estrutura é criada uma comunidade de fornecedores que pode ajudar o Facebook a reduzir os custos.

