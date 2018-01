Facebook adapta novas regras ao iPhone - Link - Estadão

Rede social atualiza aplicativo com os novos controles de privacidade

SÃO PAULO – O Facebook atualizou o seu aplicativo oficial para o iPhone, adaptando-o às novas regras de privacidade em vigência na rede social. Assim como aconteceu na versão web, o aplicativo ganhou uma série de controles e filtros em atividades que antes eram automáticas.

Logo abaixo da seção responsável pela atualização de status, do lado direito, é possível escolher se o conteúdo será compartilhado com todos ou apenas com amigos. O novo aplicativo permite marcar amigos em fotos, mas o processo tem de ser aprovado por eles.

A atualização faz parte de um esforço da empresa de Mark Zuckerberg de passar uma imagem mais respeitosa em relação aos dados de seus usuários, principalmente para se adaptar ao novo rival Google+ e para se preparar para uma oferta pública inicial de ações.