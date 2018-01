Facebook agenda encontros para IPO - Link - Estadão

O chamado ‘roadshow’, série de encontro com investidores, que precede a abertura de ações na Bolsa, começa nesta segunda

FOTO: Robert Galbraith/Reuters

SÃO FRANCISCO – A série de encontros com potenciais investidores para a oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) do Facebook está prevista para começar na segunda-feira, indicando que os papéis da companhia devem começar a ser negociados em 18 de maio, afirmou uma fonte próxima ao processo na terça-feira, 1º.

Mark Zuckerberg, fundador e presidente-executivo da maior rede social do mundo, participou da trajetória do Facebook rumo ao mercado de capitais nos bastidores e estará presente nos encontros, segundo outra fonte afirmou.

O Facebook não quis comentar o assunto.

Muitos analistas e investidores em Wall Street não esperavam que Zuckerberg participasse dos encontros, após o executivo ter faltado à reunião com analistas em março, conduzida pelos vice-presidentes financeiro e operacional.

A série de encontros (roadshow), em que a empresa apresenta sua estratégia a potenciais investidores, geralmente dura uma ou duas semanas. Se o roadshow correr bem, as ações costumam começar a ser negociadas alguns dias antes do previsto.

O Facebook se preparou para levantar pelo menos US$ 5 bilhões na operação, que deve representar o maior IPO de uma empresa do Vale do Silício até hoje.

