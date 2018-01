Facebook agora permite editar comentários - Link - Estadão

Novo recurso agora permite corrigir comentários, mas deixa o original registrado em um histórico

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Quem se arrepender de ter feito algum comentário ou desejar corrigir um erro de português no Facebook terá agora a chance de alterar o que foi dito. A rede social lançou um recurso que permite editar o texto já publicado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Vale apenas para comentários. Ao clicar no ícone de um lápis, que deve aparecer no canto direito superior da caixa, aparecerão as opções “editar” e “excluir”.

Mas a ferramenta não exclui para sempre o texto original. As mudanças são todas registradas em um histórico. Abaixo do comentário, a opção “editado” mostrará cada alteração feita. O usuário conseguirá editar só o que ele mesmo publicou.

O recurso deve ficar disponível para todos os usuários nos próximos dias. O que você achou da novidade?