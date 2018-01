Facebook agora pode valer US$ 65 bilhões - Link - Estadão

A empresa de investimentos General Atlantic é mais nova a investir no Facebook, aumentando a valorização da rede social para US$ 65 bilhões, o que representa um aumento de 30% desde que recebeu seu último investimento em janeiro, de acordo com reportagem da CNBC.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A General Atlantic está negociando um bloco de US$ 2,5 milhões em ações do Facebook que pertenciam a ex-funcionários. O acordo, que ainda não foi fechado e ainda precisa da aprovação do Facebook, garantirá à General Atlantic a participação de 0,1% do Facebook de acordo com a reportagem.

A empresa se negou a comentar. O Facebook não havia respondido o pedido para comentar sobre o caso.

Em janeiro, o Facebook disse ter levantado US$ 1,5 bilhão de investidores, incluindo o Goldman Sachs e a Digital Sky Technologies, além de ofertas privadas de investidores extrangeiros negociadas pelo Goldman Sachs, o que daria ao site uma valorização de US$ 50 bilhões.

O site, que é a maior rede social do mundo, tem mais de 500 milhões de usuários.

/ REUTERS