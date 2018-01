Facebook agora reconhece hashtags - Link - Estadão

Seguindo outras redes sociais, o Facebook agora permite marcar posts com palavras-chave

Por Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Os rumores que surgiram em março, de que o Facebook iria permitir #hashtags em sua timeline, se confirmaram nesta quarta-feira, 12. As hashtags começaram a funcionar hoje no Facebook, seguindo outras redes sociais que usam o recurso há mais tempo, como o Instagram, Twitter, Tumblr e Pinterest.

Sistema permite buscar hashtags. Foto: Divulgação

O recurso está disponível primeiro somente para 1% dos usuários (entre aqueles que usam o Facebook em inglês). Ao longo das próximas semanas, as hashtags vão começar a funcionar para todos.

Ao clicar na hashtag (identficada pelo símbolo #), é possível ver um feed com todo o conteúdo compartilhado por outros usuários sobre aquele assunto. Mas só poderá ser visualizado o que foi postado pelo amigos na rede social ou por pessoas que têm perfil público.

As hashtags de publicações do Instagram republicadas no Facebook também serão clicáveis. E o recurso funciona também para fazer buscas na barra de pesquisas.

Conversas públicas. O Facebook destaca que, diariamente, milhões de usuários compartilham na rede suas opiniões sobre o que está acontecendo no mundo.

Durante um episódio recente da série televisiva Game of Thrones, por exemplo, o programa recebeu mais de 1,5 milhões de menções no Facebook. Segundo a empresa, isso representa uma parcela significativa dos 5,2 milhões de pessoas que assistiram ao seriado.

“As hashtags são apenas o primeiro passo para ajudar as pessoas a descobrirem o que os outros estão dizendo sobre um tema específico e participarem de conversas públicas”, diz a empresa.

O que são? As hashtags identificam o conteúdo e permitem ao usuário visualizar tudo o que está sendo dito sobre um mesmo assunto. A palavra ou frase é precedida do símbolo “#”. Por exemplo: #copadasconfederações. Mais que um recurso para organizar informações, a hashtag funciona também como uma forma de expressão criativa dos usuários. O recurso foi popularizado no Twitter há cinco anos.