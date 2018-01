Facebook anuncia busca social - Link - Estadão

Pesquisa interna facilitará descobrir os gostos e lugares frequentados por amigos, além de encontrar imagens e pessoas com algo em comum

SÃO PAULO – O Facebook lançou nesta terça-feira, 15, uma ferramenta de busca para melhorar a experiência do usuário dentro da rede social. O ‘Graph Search’ auxiliará o usuário a encontrar pessoas, fotos e conexões em meio ao imenso conteúdo compartilhado com ele por meio do site.

—-

“Nossa base de dados é grande e crescente. São 1 bilhão de pessoas, 240 bilhões de fotos e trilhão de conexões”, disse Mark Zuckerberg em evento realizado na sede da companhia em Merlo Park, na Califórnia. “Mas não estamos indexando a web”, explicou. Zuckerberg afirmou que o novo recurso é diferente de uma busca tradicional da web, e que te mostra “respostas em vez de links”.

Funciona da seguinte maneira: a nova ferramenta usa filtros e faz conexões para que o usuário tenha respostas a perguntas reais. Você pode usá-la para conhecer mais sobre seus amigos, seus interesses ou achar novas pessoas em comum.

A ferramenta cruza informações e responde a perguntas como “amigos dos meus amigos que se chamem Felipe e morem em São Paulo”; “fotos que eu curti”; “fotos que meus amigos ou amigos dos meus amigos tiraram em Roma em 2007″, ou “amigos que gostam de Star Wars”.

Segundo Zuckerberg, a busca respeitará as configurações de privacidade de cada conteúdo em questão, ou seja: você só terá acesso ao conteúdo que você já poderia visualizar em outros lugares do Facebook e já tenha sido compartilhado com você, ou que tenha sido configurado como “público”.

“Pessoas que gostam das coisas que eu gosto”. FOTO: Divulgação.

A primeira versão da busca é focada em quatro áreas: pessoas, fotos, lugares e interesses. Você estabelece um ou mais critérios como filtro e busca uma dessas categorias. De acordo com a empresa, mais para frente também será possível fazer buscas em posts, comentários e ações dentro da rede social. O novo recurso irá aparecer como uma barra de pesquisa no topo da página do Facebook, e entrará no ar nos próximos dias.

A empresa anunciou ainda uma parceria com o Bing, o buscador da Microsoft. A busca está disponível em versão beta já a partir desta terça-feira, mas apenas em inglês. O Facebook informou que há planos de implantação do serviço em outros idiomas nos próximos meses, mas ainda sem data exata. Usuários podem se cadastrar na lista de espera para testar o sistema aqui.