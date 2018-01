Facebook anuncia criação de memoriais online - Link - Estadão

Facebook anuncia criação de memoriais online

O Facebook anunciou que vai lançar uma função que irá fazer com que as páginas de pessoas que morreram se tornem memoriais online. “Quando alguém nos deixa, essa pessoa não abandona a nossa memória e nem as redes sociais. Por isso criamos a ideia de perfis memoriais, onde as pessoas podem partilhar as memórias das pessoas que já partiram”, escreveu Max Kelly, chefe de segurança do Facebook, no blog oficial da empresa.

27/10/2009 | 20h17

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo