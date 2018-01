Facebook anuncia evento Android - Link - Estadão

Rumores indicam que empresa deve anunciar sistema Android com profunda relação com a rede social

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O Facebook enviou na quinta-feira, 28, convites para a imprensa para um evento que acontecerá no dia 4 de abril. No convite, nada além da informação: “Venha ver a nossa nova casa no Android”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Foi o suficiente para levantar novamente os rumores de um smartphone do Facebook, que teria sistema Android e ampla integração com a rede social. Outros rumores indicam o lançamento de um sistema operacional móvel da marca.

O mais provável é um meio termo entre as duas especulações. Fontes próximas do Facebook revelaram ao site TechCruch que a novidade será uma versão modificada do sistema operacional Android com profunda relação com o Facebook que funcionaria em smartphones da HTC. Uma ação mais simples do que sistema operacional criado pela Mozilla. Ou seja, não espere por um telefone azul com a cara do Facebook.

De acordo com uma das fontes, não se trata de um Android com grandes novidades, apenas uma versão com funcionalidades da rede social e uma integração obrigatória com os serviços da empresa, como o Messenger.

Uma outra aposta seria uma versão remodelada ainda mais simples, sem ir muito além na relação com o sistema operacional Android e o acesso a dados.

O nome deste projeto pode ser Facebook Home, remetendo a uma tela inicial que tenha a cara do Facebook, acesso à timeline e aos aplicativos nativos da empresa.