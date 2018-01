Facebook anuncia nova plataforma social - Link - Estadão

Mark Zuckerberg apresentou a mudança completa da página e detalhou a ‘Linha do Tempo’ e as parcerias para música e vídeo

Os anúncios foram feitos na tarde desta quinta durante Conferência de desenvolvedores. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 22, mudanças que pretendem alterar a forma como os usuários compartilham conteúdo como música, filme e notícias na rede social. O perfil dos usuários também vai ganhar uma mudança completa para permitir publicar fotos, textos e marcar eventos de acordo com o ano que ocorreram.

O Facebook ainda confirmou que fez acordos com empresas de conteúdo (entre elas Hulu, Spotify, Washington Post, Wall Stret Journal, Guardian, Nike, IMDB, Soundcloud, The Daily e Netflix) para lançar uma nova forma de compartilhar conteúdo na rede social.

Com a mudança, segundo Zuckerberg, os usuários vão conseguir “não apenas ‘curtir’ um filme, elas poderão ‘ver’ um filme”. Usuários que estiverem assistindo a um filme no Netflix, por exemplo, podem, se quiserem, usar o aplicativo da Netflix no Facebook para dizer aos amigos o que está vendo, e eles poderão assistir o filme juntos.

Zuckerberg exemplifica o pop-up apresentando o meme do Mario Bros que sobe vários pop-ups enquanto se joga; abaixo, ele mostra sua timeline. FOTO: REPRODUÇÃO

Aplicativos vão mostrar as atividades dos amigos que, por exemplo, leram notícias ou assistiram a filmes. FOTO: DIVULGAÇÃO

Outra parceria citada foi o Spotify, um site de música que não está disponível no Brasil. No aplicativo, usuários poderão escutar as mesmas músicas que seus amigos estiverem ouvindo, ao mesmo tempo.

De acordo com Zuckerberg, a novidade vai permitir que um aplicativo publique automaticamente, sem que o usuário tenha que clicar sempre em “Aceitar”. “O Spotify não vai precisar me avisar toda vez que quiser adicionar uma coisa nova”, disse.

Zuckerberg afirmou que espera que um dia, todos os aplicativos sejam sociais, embora reconheça que alguns sejam mais que os outros, como os games que fazem sucesso no Facebook. ”Com essa atualização, vamos expandir (a característica social) para tudo que tem a ver com mídia: música, filmes, TV, notícias, livros.. E apps de estilo de vida, para expressar todo tipo de coisa nas nossas vidas”, disse ele

Linha do tempo. A nova “Timeline” (linha do tempo) é uma atualização na plataforma de compatilhamento Open Graph foram anunciados nesta quinta pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, durante a conferência de desenvolvedores da rede social, chamada F8. O encontro é realizado em São Francisco, na Califórnia, próximo à sede da empresa em Palo Alto.

Zuckerberg repetiu diversas vezes que a timeline é “uma nova forma para se expressar”. Com ela, o usuário vai poder, por exemplo, associar uma foto de infância ao ano em que ela foi tirada. Na timeline também será possível marcar eventos importantes durante a vida de uma pessoa. O usuário pode realçar fotos marcantes, lugares que visitou, entre outras atividades.

A alteração faz parte de uma grande mudança no visual dos perfis dos usuários, que agora poderão adicionar uma foto de abertura, além da imagem do perfil, que ocupa toda a largura da página. ”É um bom jeito de saber quem é a pessoa sem precisar ler nada do perfil dela”, disse Zuckerberg.

A apresentação atrasou para começar, eram 14h16 (horário de Brasília) Andy Samberg, comediante que imita o fundador do Facebook iniciou a palestra de abertura se passando por Zuckerberg e fazendo piadas sobre a rede social. O horário programado era às 14h. Mais de 50 mil pessoas assistiam à transmissão do evento pela internet. Em poucos minutos, o número já estava em mais de 61 mil, quando Mark Zuckerberg entrou no palco fazendo cena com o comediante. No momento em que ele falou sobre a nova forma de compartilhar conteúdo, eram mais de 104 mil.

O Facebook já vinha fazendo mudanças desde a semana passada, quando anunciou o novo botão ‘Assinar’ e mudou a forma de organizar amigos em listas. Ontem, a empresa ainda anunciou mudanças no “feed de notícias”, o mural em que são exibidas as atualizações de amigos no perfil dos usuários. Agora, o feed vai dar prioridade às atualizações dos amigos de acordo com a frequência que acessam o Facebook. Quanto mais entram na rede social, mais seus updates vão aparecer nas páginas dos amigos.

O Facebook informou que, para o Brasil, há a necessidade de aguardar que empresas locais (e as alocadas nos nos demais locais garantam a expansão para o País) fechem parceria com a rede social.

A nova página de perfil do Facebook inclui uma foto de abertura e a ‘timeline’. FOTO: DIVULGAÇÃO

