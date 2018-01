Facebook anuncia novo sistema de controle da privacidade - Link - Estadão

Dinossauro azul vai perguntar aos novos usuários com quem ele gostaria de compartilhar suas postagens. FOTO: Divulgação Dinossauro azul vai perguntar aos novos usuários com quem ele gostaria de compartilhar suas postagens. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Facebook anunciou alterações em suas configurações de segurança para responder críticas sobre problemas de privacidade na rede social. A empresa colocará no ar nas próximas semanas um “check-up de privacidade”, sistema que ajudará o usuário a verificar passo a passo quais informações de um perfil estão públicas, para quem o usuário está postando e quais aplicativos estão associados à rede social.

O novo padrão do Facebook é que todas as postagens serão automaticamente ajustadas para serem exibidas apenas para amigos do usuário. Quem usar a rede social pela primeira vez vai ver em sua linha do tempo um lembrete de que é possível escolher quem poderá ver o conteúdo a ser publicado – ao contrário do que era feito anteriormente, o padrão será exibir mensagens só para amigos e não mais publicamente.

Outra mudança é que os usuários poderão alterar a qualquer momento quem vê suas postagens, mesmo em publicações antigas. “Nós reconhecemos que é muito pior para alguém acidentalmente compartilhar algo com todo mundo quando na verdade queria compartilhar somente com amigos”, disse a empresa por meio de uma nota.

Usuários antigos poderão fazer "check-up" em suas configurações de privacidade. FOTO: Divulgação

Quem já é usuário do Facebook terá acesso à ferramenta de check-up para verificar a privacidade das suas publicações e fazer as alterações desejadas. Todos os lembretes serão feitos por um dinossauro azul, personagem que foi incorporado ao Facebook.

A rede social vem tomando uma série de medidas para aumentar a privacidade na rede, como a adoção de um sistema de login anônimo, anunciado no mês passado.

Defesa.

Segundo o jornal New York Times, a estratégia é uma forma de não apenas tentar melhorar a imagem da ferramenta após o escândalo da espionagem nos Estados Unidos, mas também de competir com serviços que usam o anonimato e a privacidade como atrativo e que têm ganhado cada vez mais usuários, como o Snapchat e o próprio WhatsApp. Dois novos aplicativos com o mesmo mote, o Secret e o Whisper, também estão ganhando mercado nos Estados Unidos.

Zuckerberg quer competir com serviços que usam o anonimato e a privacidade como atrativos. FOTO: Reuters

“As pessoas leem muitas das coisas que nós fazemos como se estivessemos tentando fazer as pessoas compartilharem mais coisas, mas todas as inovações acontecem quando você dá para as pessoas as ferramentas que elas precisam para se sentirem confortáveis”, disse Mark Zuckerberg no mês passado.

Outro ponto é que reguladores europeus de privacidade estão revendo a proposta de aquisição do WhatsApp feita pela empresa, porque o aplicativo oferece procedimentos de privacidade mais rígidos do que a rede social de Zuckerberg. Nos Estados Unidos, a empresa também está discutindo em um tribunal federal como usa as informações pessoais de jovens nos anúncios enviados para seus amigos.

Por outro lado, um anúncio feito ontem levantou dúvidas novamente sobre o interesse da empresa em privacidade, já que uma nova ferramenta lançada inicialmente apenas nos Estados Unidos é capaz de identificar qual música, filme ou programa de TV um usuário está ouvindo ou assistindo e compartilhar a informação no feed de notícias sob autorização do usuário, estimulando o compartilhamento.