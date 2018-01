Facebook; Apple; Google e Twitter abrem vagas no Brasil - Link - Estadão

Por Larissa Fafá

Área de lazer do escritório do Google em São Paulo. FOTO: Divulgação Área de lazer do escritório do Google em São Paulo. FOTO: Divulgação

As quatro empresas gigantes da área de tecnologia estão com vagas de emprego abertas para trabalhar em suas unidades no Brasil. São dezenas de vagas, a maioria para trabalhar em São Paulo.

Todas as vagas das diversas áreas, inclusive TI, pedem inglês como requisito.

Apple

A empresa tem 23 oportunidades de emprego em aberto no país. Grande parte está relacionada ao varejo e têm como local de trabalho as cidades de São Paulo e Jundiaí, no estado de São Paulo. Os candidatos interessados devem se inscrever pela página de empregos da Apple.

Facebook

As 16 vagas disponíveis para trabalhar na rede social são todas em São Paulo. Há vagas de vendas, comunicação e desenvolvimento. Para se candidatar e saber mais informações, acesse o site da companhia.

Google

São 14 vagas para quem deseja ter uma carreira no Google em São Paulo nas áreas de finanças, comunicação e jurídico, além do programa de estágio para estudantes de MBA Também há duas vagas para a capital mineira. É necessário se candidatar pela páginas de emprego da empresa.

Twitter

O microblog está oferecendo nove oportunidades de emprego em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. As vagas são para a área de comunicação e TI. É possível encontrar mais informações sobre as vagas na página de emprego do Twitter.