'Facebook at Work' é a nova versão para trabalho da rede social - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook começou a testar uma versão da sua rede social voltada exclusivamente para funcionários de empresas. O “Facebook at Work” (FB@Work) chega com apps para Android e iOS (chamados apenas Work) e deve competir com redes voltadas para contatos profissionais, como o LinkedIn.

Visualmente, parece a mesma rede. A linha do tempo está lá, o feed de notícias, os eventos e grupos também. O que muda é justamente o fato de não ser a mesma rede. Perfis pessoais não serão vinculados e, através deles, não será possível visualizar os perfis presentes no “Facebook at Work”.

A nova rede social permitirá que empresas criem ambientes próprios para seus funcionários. Atualmente, empregados do Facebook usam a versão corporativa para receberem comunicados internos de Mark Zuckerberg e trocarem mensagens e arquivos de trabalho.

Pago

O Facebook não deixou tudo tão claro quanto poderia acerca do lançamento. Uma das possibilidades, que ainda estão em aberto, é a de o serviço ser pago – imagens de telas do Work não mostraram nenhum tipo de anúncio e o diretor de engenharia do Facebook, Lars Rasmussen, disse que o serviço “pode ser pago”.

Disponibilidade

Por enquanto, poucos usuários ganharam acesso à rede social corporativa do Facebook. Não há informações sobre quando e se o Work chegará ao Brasil.