Facebook atualiza aplicativo de mensagens - Link - Estadão

Messenger permite envio de mensagens para qualquer contato da agenda do celular e conversas em grupo

SÃO PAULO – O Messenger, app de mensagens do Facebook para celulares, mudou. O app acaba de receber uma atualização e se tornou mais parecido com o chat da rede social – agora é possível ver quem está online e saber quando a pessoas está digitando. Os contatos também ficam organizados, ordenados por quem as mensagens são mais frequentes.

“Você deve ser capaz de escrever uma mensagem, clicar em ‘Enviar’ e saber que ela vai chegar à outra pessoa”, diz o comunicado da empresa à imprensa. O Facebook quer centralizar a maneira como as pessoas trocam mensagens pelo celular. Para isso, a rede social lançou um aplicativo que promete substituir e-mails e mensagens SMS.

O aplicativo permite enviar mensagens tanto para seus contatos do Facebook quanto para quem está na agenda do celular. Ele centraliza os contatos, e as mensagens são recebidas com notificações.

Assim como em outros apps semelhantes – como o WhatsApp e o Huddle, que vem junto com o aplicativo do Google+ -, ele também permite a realização de conversas em grupo. E é possível anexar fotos e localizaçao.

O app está disponível para Blackberry, iPhone e Android.