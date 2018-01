Facebook atualiza controle de privacidade - Link - Estadão

Usuários poderão modificar quem pode ver imagens, comentários e outras informações de uma forma mais clara

SÃO FRANCISCO – O Facebook apresentou nesta quarta-feira, 12, uma série de novos controles de privacidade, no mais recente esforço da companhia para solucionar preocupações de usuários sobre dados pessoais na maior rede social do mundo.

As novas ferramentas que o site introduziu tornarão mais fácil determinar quem pode ver fotos, comentários e outras informações e pedir a remoção de fotos questionáveis.

Um novo atalho da seção de privacidade no lado superior direito dá rápido acesso a ferramentas importantes como bloqueio a certas pessoas e seleção de quem contata o dono da conta.

Essas mudanças são as mais recentes que o Facebook realizou nas configurações de privacidade, que foram criticadas anteriormente e consideradas confusas.

O diretor de produtos da rede social, Sam Lessin, disse que as mudanças visam deixar o usuário mais seguro no site, que tem quase 1 bilhão de contas.

“Quando os usuários não entendem os conceitos e controles e têm contratempos, eles não sentem a confiança de que precisam”, afirmou Lessin.

Lessin, do Facebook, disse que alguns usuários não entendem que a informações que publicam em seus perfis não são apenas informações pessoais sobre eles que podem ser vistas por outros. Melhorias no chamado Activity Log do Facebook tornarão mais fácil para que usuários vejam, rapidamente, todas as informações relacionadas a eles na rede social.

Veja as modificações:

O novo atalho permite o gerenciamento da privacidade sem que você precise sair da página principal do Facebook

O registro de atividades também foi repaginado. Entre as novidades, agora será possível ver fotos em que você está marcado, mas não que aparecem na sua timeline

Os pedidos de autorização para que um aplicativo publique na sua páginas e tenha acesso aos seus dados agora virão separado

Mensagens deixarão de forma mais clara a explicação de que conteúdos ‘escondidos’ podem ser vistos em outros locais do Facebook

Com as modificações na área ‘Fotos com você’ ficará mais fácil desmarcar fotos ou pedir para ela ser retirada

