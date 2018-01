Facebook aumenta controles de privacidade - Link - Estadão

Rede social descentraliza controles de privacidade para facilitar o controle dos usuários sobre suas publicações

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta terça-feira, 23, uma série de mudanças nas configurações de privacidade da rede social. Os comandos que definem quem poderá ver determinada informação estarão espalhados pelo perfil do usuário, que poderá escolher o grau de visibilidade que terá um conteúdo no momento em que o for compartilhar.

Seguindo o modelo do Google, presente no Orkut e levado para a essência do Google+, algumas das definições de privacidade do Facebook saem da intricada página de configurações e aparecem ao lado de cada publicação que será feita.

A ideia é facilitar o entendimento de quem pode ver o que no seu perfil. E mais importante do que controlar quem vê o que o próprio usuário publica, as novidades vão ajudar a controlar quem vê o que seus amigos publicam sobre ele. As mudanças ocorrem em dois planos: informações de perfil e novos conteúdos compartilhados pela rede.

Em conferência com jornalistas brasileiros, Meredith Chin, gerente de comunicação de produto do Facebook, afirmou que as atuais configurações de privacidade dos usuários não serão alteradas – eles apenas terão mais controle sobre as opções já determinadas.

As mudanças começam a ser implantadas na quinta-feira desta semana para um pequeno grupo de usuários e, gradativamente, todos os perfis serão alterados.

Informações de perfil

Na sua página de perfil (que, segundo nota enviada à imprensa “deve ser sua casa na web”, reafirmando a posição do Facebook de querer concentrar a comunicação online do usuário dentro de seu sistema), cada informação (sua escolaridade ou um álbum de fotos, por exemplo), terá um botão de controle e um menu suspenso para você escolher quem poderá ver aquele conteúdo – público (que antes era chamado de “todos” agora será classificado como “público” para deixar claro que um post assim marcado é visível para todos que estão na internet e não para todos seus contatos), amigos, ou um grupo personalizado de pessoas.

A funcionalidade “Ver perfil como”, antes também escondida na página de configurações de privacidade, foi trazida para a página de perfil, ao lado do botão de edição. Com ela é possível ver como cada um de seus amigos vê seu perfil.

O usuários também poderão escolher se querem ou não aprovar as publicações de amigos que o citem. Se optarem por passar pela página de aprovação, poderão aceitar ou recusar que fotos ou posts em que foram marcados apareçam em seu perfil. Mas, atenção, pois uma recusa nesse estágio não significa que a foto não foi marcada com seu nome, por exemplo. Impede apenas que essa foto conste em seu perfil.

Também será possível revisar, aprovar ou recusar quaisquer marcas que sejam feitas por amigos em fotos que você mesmo subiu.

Novos conteúdos compartilhados

Para que uma marcação com seu nome seja completamente excluída da atualização ou da foto de um amigo, é preciso ir até a publicação e remover a tag. Nesse processo, três opções serão oferecidas: remover do seu perfil, remover a marca em si, enviar uma mensagem ao proprietário da foto ou para a pessoa que o marcou e solicitar que o conteúdo seja retirado.

O mesmo modelo de botão com menu suspenso visto ao lado de cada informações de perfil aparecerá na caixa de publicação. Com ele, será possível determinar quem poderá ver o conteúdo que será compartilhado. Seus amigos poderão ver o “rótulo” de visibilidade do post – assim, você também poderá ver com quem cada atualização de seus amigos foi compartilhada: todos da internet, apenas amigos ou um grupo personalizado de pessoas.

E essa opção de privacidade pode ser alterada depois que o post já foi publicado. Caso você erre ou mude de ideia sobre a publicidade de determinada atualização é possível mudar seu status no mesmo botão a qualquer momento.

Segundo Chin, em algumas semanas também será possível optar por compartilhar conteúdos apenas com os grupos já criados dentro da rede social – e que hoje ficam aparentes na barra da esquerda da rede social.

O sistema de marcação de pessoas também muda, tanto para citações em atualizações de status, como para tag em fotos. Até agora, só era possível marcar uma pessoa se ela fosse sua amiga. Daqui para frente, será possível citar qualquer pessoa e qualquer pessoa poderá marcar e citar você. No entanto, caso um usuário que não seja seu amigo te marque, essa informação só vai aparecer em seu perfil caso você a aprove na página de “publicações pendentes”.

Além disso, a função de marcação de lugares, Places – que antes funcionava apenas como check-ins via smartphones – será ampliada. Qualquer usuário poderá citar um local em suas atualizações e, como em uma citação de pessoa, o nome do local se transformará em um hiperlink.

A central de configurações de privacidade continua existindo, em uma versão mais simplificada e intuitiva, e os padrões definidos anteriormente seguem ativos.