Facebook busca alianças para melhor segurança - Link - Estadão

MADRI – O Facebook assinou acordos com a Microsoft, Mcafee, TrendMicro, Sophos e Symantec para proteger os usuários da rede social dos malwares, os “malicious software”, e possam utilizar antivírus gratuito durante seis meses.

A colaboração com as cinco empresas de segurança em tecnologia vai se traduzir em maior vigilância e proteção diante desses softwares.

“Isto significa que quando o usuário clicar em algum link de nosso portal, ele se beneficiará não só das proteções já existentes no Facebook, mas também da vigilância de corporações líderes em segurança”, garantiu.

Através da iniciativa chamada “Antivírus MarketPlace” todos os usuários da rede social poderão baixar gratuitamente antivírus com licença de uso de seis meses.

Facebook explicou que menos de 4% do conteúdo compartilhado na rede social é spam contra 90% dos e-mails.

