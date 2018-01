Facebook chega a 1;35 bilhão de usuários no mundo - Link - Estadão

Número de usuários em dispositivos móveis registrou alta de 29%. FOTO: Reuters Número de usuários em dispositivos móveis registrou alta de 29%. FOTO: Reuters

MENLO PARK - A rede social Facebook divulgou hoje o seu balanço do terceiro trimestre, no qual informou ter 1,35 bilhão de usuários mensais, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, 1,12 bilhão acessam a rede por meio de dispositivos móveis, uma alta de 29%.

A empresa tem atualmente 864 milhões de usuários ativos mensais, crescimento de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado; esse número é de 703 milhões nas plataformas móveis, o equivalente a 39% de crescimento em um ano.

O Facebook disse que as receitas nos três meses encerrados em 30 de setembro totalizaram US$ 3,2 bilhões, ante US$ 2,02 bilhões no mesmo período do ano passado, um crescimento de 59%. A média dos analistas ouvidos pela Thomson Reuters I/B/E/S previa receitas de US$ 3,12 bilhões.

O lucro líquido foi de US$ 806 milhões (US$ 0,30 por ação) no terceiro trimestre do ano, após um lucro de US$ 425 milhões no mesmo período de 2013 (US$ 0,17 por ação).

A receita operacional alcançou US$ 3,203 bilhões no terceiro trimestre deste ano, de US$ 2,016 bilhões no mesmo período de 2013.

Excluídos itens extraordinários, o lucro foi de US$ 1,149 bilhão no terceiro trimestre deste ano (US$ 0,43 por ação), comparável a um lucro de US$ 666 milhões, ou US$ 0,27 por ação, no mesmo período do ano passado. Analistas citados pela Thomson Reuters previam um lucro de US$ 0,40 por ação e uma receita de US$ 3,12 bilhões.

A receita com publicidade foi de US$ 2,96 bilhões no terceiro trimestre deste ano, com crescimento de 64% em relação ao mesmo período de 2013. Os anúncios móveis representaram 66% das receitas com publicidade do Facebook, acima dos 49% das receitas com anúncios do mesmo período de 2013.

O informe de resultados da Facebook foi divulgado depois do fechamento da Bolsa de Nova York. Na sessão de hoje, as ações da empresa haviam subido 0,61%. No after hours, depois da divulgação do balanço, elas recuaram 0,7%.

Número de usuários ativos por mês. FOTO: Reprodução

Número de usuários ativos por mês em plataforma móveis. FOTO: Reprodução

