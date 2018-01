Facebook chega ao iPad no próximo dia 4 - Link - Estadão

Fontes ligadas ao Facebook afirmam que aplicativo será lançado junto com o iPhone 5

SÃO PAULO – O Facebook finalmente lançará o seu aguardado aplicativo para iPad, inteiramente desenhado em HTML 5, justamente no dia em que a Apple for anunciar a quinta geração do iPhone. O evento será apresentado pelo atual CEO da Apple, Tim Cook, e foi marcado para o próximo dia 4 de outubro.

Durante a apresentação, um representante do Facebook, talvez um desenvolvedor ou o próprio Mark Zuckerberg, deve subir no palco e demonstrar os atributos do novo app. A informação foi adiantada pelo Mashable, que cita “duas fontes familares ao assunto” para discorrer sobre a proximidade recente entre as duas empresas e explicar porque uma pode estar precisando da outra.

Imagens do Mashable mostram como será a interface do novo aplicativo FOTO: Reprodução

Há mais de um ano o Facebook diz estar desenvolvendo o seu aplicativo para o tablet da Apple, mas vem adiando a estreia do produto na App Store provavelmente para casar seus próprios interesses – aumentar de tamanho até lançar suas ações na bolsa – com os da Apple, que tem que continuar a trajetória ascendente da última década mesmo sem o seu fundador Steve Jobs. O jeito deve ser lançar mais um iPhone, dessa vez com o Facebook integrado no iOS, criando ainda mais estardalhaço.