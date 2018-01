Facebook começa a liberar a Timeline - Link - Estadão

Timeline sai da fase beta e processo de migração para novo design da página de perfil começa pela Nova Zelândia

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta terça-feira, 6, que começou a atualizar os perfis de seus usuários com a nova Timeline, design em forma de linha do tempo que vai gradualmente substituir a página de perfil de todos os 800 milhões de usuários da rede. A novidade foi anunciada em setembro, mas ainda não tinha sido disponibilizada.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Em um post em seu blog oficial, a empresa afirma que o processo de atualização vai começar pela Nova Zelândia e deve ser levado a outros países ”em um futuro próximo”. Por agora, a ideia do Facebook é medir a velocidade e outros tipos de performance conforme o novo design chegar a novos usuários.

Ainda segundo o post, o tempo entre o anúncio da Timeline e seu lançamento efetivo agora foi pensado para dar tempo para os desenvolvedores construírem aplicativos para a nova página. Desde então, milhões de pessoas se cadastraram como desenvolvedores para terem acesso à novidade — como o Link ensina a fazer aqui.

Anunciada pelo fundador Mark Zuckerberg há mais de dois meses , a Timeline reorganiza a forma como as atualizações de perfil e as atividades no site são organizadas, criando literalmente uma linha do tempo da vida da pessoa, que facilita a navegação por atualizações passadas (inclusive fatos anteriores à entrada do usuário no Facebook).

Veja quais os novos elementos da Timeline. Clique na imagem para ampliá-la.

—-

Leia mais:

• O Feice e sua autobiografia

• Facebook anuncia nova plataforma social