Facebook começa venda de anúncios em vídeo - Link - Estadão

Iniciativa pode ajudar rede social a roubar anunciantes da televisão, diz o Wall Street Journal

SÃO PAULO – O Facebook começará a vender propagandas em vídeo no fim desta semana e planeja fazer um anúncio da iniciativa nesta terça-feira, segundo reportagem do Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Os vídeos serão reproduzidos automaticamente no feed de notícias dos usuários e podem ajudar o Facebook a captar uma fatia dos US$ 66,4 bilhões que se estima que anunciantes gastarão na televisão norte-americana neste ano, disse o jornal.

Um dos primeiros anúncios a ser veiculado será um curto trailer feito especificamente para o Facebook para o futuro lançamento de um filme, de acordo com o jornal.

Representantes do Facebook não foram imediatamente encontrados pela Reuters para comentar o assunto.

/ REUTERS