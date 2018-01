Facebook: comentários não sairão no Google - Link - Estadão

Boato de que conteúdo de usuários apareceria no site de buscas surgiu nesta sexta-feira; rede social desmente

Funcionário trabalha na sede do Facebook em Menlo Park, na Califórnia. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

SÃO PAULO – Boatos se espalharam pelo Facebook nesta sexta-feira, 2, alertando sobre a publicação no Google de comentários pessoais feitos no Facebook.

A mensagem em circulação dizia o seguinte:

“Pessoal, o Facebook mudou: todos os comentários e os cliques no botão “curtir” serão, a partir de agora, públicos no Google. Gostaria que fizessem um favorzinho: passem o cursor por cima do meu nome, esperem que a pequena janela se abra, cliquem sobre “assinado” e retirem a subscrição de “comentários e opções curtir”. Se me pedirem, farei o mesmo, e desta maneira os nossos comentários sobre amigos e família não serão tão divulgados! Obrigada e gostaria que me informassem se o fizerem!”

A assessoria do Facebook já negou que isso seja verdade. O Facebook garante que só pessoas conectadas à rede podem ver comentários, links curtidos e marcações. Quem não está conectado – quem faz uma busca pelo seu nome no Google, por exemplo – vê apenas as informações obrigatoriamente públicas, como nome, foto de perfil e lista de amigos.

Os conteúdos que o usuário curte, seus amigos e interesses podem até aparecer nos sites de buscas, mas o próprio usuários pode escolher desligar essa função na seção “Conexões”, dentro das “Configurações de privacidade” da rede social. Com as instruções dadas na mensagem, apenas para-se de receber as atualizações de “comentários e opções” do contato em questão.

