Facebook compra empresa que permite acesso a aplicativos sem plano de dados - Link - Estadão

SAN FRANCISCO – O Facebook anunciou a compra da Pryte, empresa finlandesa que busca facilitar a utilização de aplicativos de Internet por usuários de telefonia móvel em países em desenvolvimento.

O Facebook não revelou os termos financeiros do acordo, que a porta-voz Vanessa Chan disse que deverá ser concluído ainda neste mês.

O serviço da Pryte, ainda não lançado publicamente, procura tornar mais fácil o acesso a serviços online para consumidores sem assinatura de planos de dados junto às operadoras, através da venda de passes de curto prazo que darão acesso a determinados aplicativos móveis, como Facebook ou Foursquare.

O Facebook, maior rede social do mundo com 1,28 bilhão de usuários, está interessado principalmente na equipe de funcionários da Pryte, liderada pelo presidente-executivo Markku Mäkeläinen, disse Chan.

A empresa de um ano de idade, com sede em Helsinque, tem experiência e relações de trabalho com operadoras de telefonia móvel, especialmente nos valiosos mercados emergentes, disse ela.

A Pryte tem menos de 30 funcionários e ainda não está claro quantos irão se juntar ao Facebook.

O acordo marca o mais recente esforço do Facebook para avançar na sua missão de conectar pessoas à Internet em países em desenvolvimento. O Facebook fez uma parceria com operadoras de telefonia móvel em determinados países para oferecer acesso gratuito à sua rede social e está construindo drones e satélites que vão emitir sinal da Internet para regiões remotas do mundo.

