Facebook compra Face.com - Link - Estadão

Empresa israelense desenvolveu aplicativo que “tagueia” fotos na rede social; valor do negócio não foi revelado

SÃO FRANCISCO – O Facebook fechou um acordo para adquirir o Face.com. A empresa israelense desenvolveu a tecnologia de reconhecimento de facial que tem sido usada pela rede social.

—-

Nenhuma das companhias divulgou detalhes do negócio, mas o TechCrunch citou rumores que falavam em até US$ 100 milões. A empresa de Mark Zuckerberg já vinha conversando com o Face.com faz tempo.

No site do Face.com, um comunicado diz que “ao trabalhar diretamente com o Facebook e fazer parte do time, teremos mais oportunidades de construir produtos incríveis que serão empregados pelos consumidores – é tudo que sempre quisemos fazer.”

Foi o Face.com que criou o Photo Tagger, aplicativo para o Facebook que reconhece pessoas em fotos e os “tagueia”.

O Face.com é a terceira aquisição da rede social esse ano. As duas outras foram a ferramenta de geolocalização Gowalla e o aplicativo de foto/rede social Instagram.