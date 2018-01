Facebook compra patentes da IBM - Link - Estadão

O objetivo é se prevenir para evitar litígios como os que recebeu do Yahoo!, que o acusou de uso indevido de patentes

LOS ANGELES – O Facebook comprou 750 patentes da IBM para se blindar contra potenciais litígios como o que enfrenta atualmente com a Yahoo!, que processou a rede social acusando-a de uso indevido de propriedade intelectual, informa nesta quinta-feira o The Wall Street Journal.

As patentes adquiridas pelo Facebook cobrem um amplo espectro de tecnologias, desde software até serviços de trabalho online.

No último dia 12, a Yahoo! recorreu aos tribunais por considerar que o Facebook usava, sem seu consentimento, uma dezena de sistemas de sua patente, entre eles alguns relativos a privacidade e publicidade.

A IBM, uma das empresas pioneiras no setor da informática, tem um grande número de patentes. Com esta compra, o Facebook busca ganhar terreno num de seus pontos fracos.

No final do ano passado, a rede social possuía apenas 56 patentes próprias, frente às mais de 1 mil da Yahoo!.

