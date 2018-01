Facebook compra startup que analisa apps - Link - Estadão

Sediada na Índia, Little Eye Labs deve ter custado US$ 15 milhões a Mark Zuckerberg, dizem fontes

BANGALORE – O Facebook está comprando a Little Eye Labs, sediada na Índia, uma startup que faz ferramentas para monitoramento e análise de desempenho para aplicativos móveis para Android, para impulsionar sua tecnologia conforme foca na receita crescente originada em seu negócio móvel.

Os termos do acordo não foram revelados, mas relatos da mídia sugerem que o preço foi menor que 15 milhões de dólares. Um porta-voz do Facebook disse que a empresa não vai comentar os termos do acordo.

“A tecnologia da Little Eye Labs nos ajudará a continuar melhorando nossa base de código do Android para programar aplicativos mais eficientes, com melhor desempenho”, disse Subbu Subramanian, gerente de engenharia do Facebook.

O acordo, o primeiro da gigante de rede social na Índia, pode aumentar o interesse sobre as startups do país.

