Facebook contrata Alexandre Hohagen - Link - Estadão

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 14, a contratação de Alexandre Hohagen, principal executivo do Google na América Latina, para ocupar o cargo de vice-presidente de vendas na região.

—-

A estratégia faz parte de um plano de investimentos do Facebook na região. Segundo comunicado da assessoria de imprensa, Hohagen “liderará as operações do Facebook na região e estruturará uma equipe para trabalhar diretamente com marcas locais e globais, em resposta à crescente procura por produtos de marketing do Facebook”.

Para Blake Chandlee, vice-presidente e diretor comercial do Facebook para mercados emergentes, a América Latina “é um espaço sofisticado de marketing online”.

Hohagen trabalhou por quase seis anos no Google, onde atuou como vice-presidente da empresa na América Latina e gerente-geral do Google Brasil.

O cargo ocupado pelo executivo está vago. Quem exercerá a função interinamente será Dennis Woodside, vice-presidente de operações nas Américas.

Em comunicado, o Google agradece Hohagen “por sua contribuição em estabelecer nossa estrutura de vendas local” e anuncia que está buscando um novo profissional para “aproveitar ao máximo as grandes oportunidades que a região oferece”.