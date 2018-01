Facebook contrata fundadores do Gowalla - Link - Estadão

A rede social contratou os cofundadores do site de ‘check in’ Gowalla, tradicional concorrente do Foursquare, que vai fechar

Fundador do aplicativo diz que Facebook não vai comprar os dados do Gowalla

O Facebook contratou os co-fundadores da Gowalla, uma das empresas pioneiras no desenvolvimento do conceito de “ckeck in” em locais do mundo real com telefones móveis.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Josh Williams, Scott Raymond e outros funcionários do Gowalla vão trabalhar para a rede social. O Facebook, que possui seus próprios recursos de localização embutidos na rede social, não vai adquirir a tecnologia da empresa. E o serviço da Gowalla será desativado no fim de janeiro.

“Ao conversar com a equipe da Gowalla, percebemos que compartilhamos muitas metas: desenvolver ótimos produtos que atingem milhões de pessoas, gerando um grande impacto rapidamente e criando novas formas de as pessoas se conectarem e compartilharem o que acontece em suas vidas”, disse o Facebook em comunicado nesta segunda-feira, 5.

“Embora o Facebook não esteja adquirindo o serviço da Gowalla ou sua tecnologia, estamos certos de que a inspiração por trás da Gowalla chegará ao Facebook com o tempo”, disse a companhia.

O porta-voz da popular rede social se recusou a especificar em qual produto ou serviço a equipe da Gowalla vai trabalhar no Facebook, além de afirmar que a equipe se juntará às equipes de design e engenharia da empresa.

O Gowalla foi lançado na mesma semana de 2009 que o Foursquare, start-up rival de serviços de localização. Mas o Foursquare obteve maior crescimento de usuários que o Gowalla, que nunca conseguiu alcançá-lo.

Em um post no blog da empresa, Josh Williams afirmou que, mesmo com a ida deles para a rede social, “o Facebook não está comprando os dados dos usuários do Gowalla”. “Por volta de dois meses atrás, o cofundador Scott e eu participamos do F8. Ficamos espantados com os novos desenvolvimentos do Facebook. Algumas semanas depois, o Facebook ligou e ficou claro que a forma para a nossa equipe ter o maior impacto possível era trabalhar juntos”, escreveu Williams.

/ COM REDAÇÃO ‘LINK’