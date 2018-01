Facebook cresce 16% em número de usuários - Link - Estadão

Leia mais

O Facebook chegou à marca de 1,79 bilhão de usuários no final de setembro, em crescimento de 16% anual. Segundo a rede social, mais de 90% de seus usuários a acessam através de dispositivos móveis, e 1,1 bilhão de pessoas acessa a rede pelo celular ou tablet todos os dias.

Os dados foram divulgados ontem, junto com os resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2016. Entre os destaques, está o crescimento de 55% na receita da empresa no período, na comparação com o mesmo espaço de tempo do ano passado. Ao todo, o Facebook faturou US$ 6,82 bilhões entre julho e setembro – a maior parte desse valor vem de receitas com publicidade.

“Estamos fazendo progresso colocando o vídeo em primeiro lugar em nossas plataformas, executando nossa estratégia de tecnologia para os próximos 10 anos”, disse o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, em comunicado à imprensa, se referindo não só ao Facebook, mas também à rede social de fotos Instagram, que tem hoje 500 milhões de usuários.

Nos últimos meses, o Facebook tem se esforçado para manter os usuários engajados e longe de apps da concorrência, como o Snapchat. Entre as iniciativas, estão o Marketplace, mercado informal dentro do Facebook, e a sala de jogos Gameroom.