Facebook cresce 54% este ano no Brasil - Link - Estadão

A audiência do Facebook cresceu 54% entre os usuários brasileiros nos três primeiros meses do ano de acordo com dados divulgados pela ComScore ao Link nesta quinta-feira, 14. Em março, a rede social de Mark Zuckerberg recebeu pouco mais de 19,04 milhões de visitantes únicos no País, 6,38% a mais do que os 17,92 milhões no mês anterior. É o maior número já registrado e mais do que a metade (56,71%) da audiência do Orkut no Brasil, embora o aumento tenha desacelerado no mês passado. Ao fim de 2010, o Facebook teve 12,38 milhões de visitantes. Em janeiro passou a ter 15 milhões.

O Orkut também teve crescimento em março, fechando o mês com 33,6 milhões de visitantes únicos, um aumento de 3,71%. Em um ano, a rede social do Google cresceu 15,5% e o Facebook 165,77%, quando tinha apenas 7,173 milhões de visitantes únicos em abril de 2010.

Nos últimos doze meses, tanto a audiência do Facebook quanto a do Orkut só registraram uma pequena queda mensal. Entre junho e julho o Facebook teve uma redução de 0,21% na audiência. Já o Orkut só perdeu visitantes entre janeiro e fevereiro, quando teve queda de 2,13% na audiência. No mesmo período o Facebook cresceu 19,22%.

Para o vice-presidente da ComScore para América Latina, Alex Banks, o Orkut deve continuar líder e com uma audiência maior do que a Facebook em 2011. “Em março o Facebook teve um crescimento mais normal (do que nos meses anteriores) e o Orkut ganhou mais visitantes únicos em termos absolutos. Não parece muito provável que o Facebook ultrapasse o Orkut em 2011 em termos de audiência”, afirmou ao Link.

“Em minha opinião, e bastante simples, para falar com os amigos brasileiros, há o Orkut. É onde todo mundo está. E para manter contato com os amigos e familiares no exterior, as pessoas têm que usar o Facebook”, disse. “Nos dados de fevereiro, 91% dos pageviews do Orkut vinham da audiência online no Brasil. Os amigos do exterior não se conectam com os brasileiros pelo Facebook.”

Oficialmente o Facebook afirma ter apenas 6 milhões de usuários brasileiros, mas o número é de junho do ano passado e não foi atualizado desde então. O Orkut utiliza dados de consultorias como a ComScore. Os números se referem a usuários com idade igual ou maior do que 6 anos e que acessaram a internet de casa ou do trabalho em março no Brasil, o que no total são 46,762 milhões de pessoas.

Preferência do brasileiro. No Brasil, 94% dos usuários de redes sociais estão no Orkut, enquanto 38% usam o Twitter e 36%, o Facebook, segundo uma pesquisa da consultoria TNS divulgada nesta semana. O Orkut ainda é o site favorito para 80% das pessoas pesquisadas, enquanto o Facebook e o Twitter são os preferidos de 7% delas.

Mais da metade das pessoas (53%) dizem que não pretendem entrar em uma outra rede social no futuro, enquanto 26% disseram que querem usar o Twitter e 15%, o Facebook. Segundo o levantamento, o brasileiro tem em média 231 amigos em redes sociais. A média mundial é de 120.

O Hitwise também registrou crescimento do Facebook nos últimos meses. Segundo a empresa que também mede a audiência na internet, o site já é a segunda rede social mais utilizada no Brasil, respondendo por 10,89% das visitas a sites na categoria “redes sociais e fóruns” em março. No mesmo mês em 2010, as visitas representavam 2,33%. O Orkut perdeu participação e passou de 63,04% no ano passado para 51,89% em 2011.

