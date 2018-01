Facebook cria ferramenta para prevenir suicídios - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nos Estados Unidos uma nova ferramenta para ajudar a prevenir suicídios. A ideia é permitir que usuários reportem para a rede social quando encontrarem postagens em algum perfil que considerem preocupante e como indício de risco de suicídio.

Para tentar ajudar o usuário denunciado, a rede social vai oferecer suporte por meio de organizações de saúde mental.

A ferramenta funciona da seguinte forma: ao ver conteúdo que considere suicida, outro usuário poderá clicar em uma opção no alto do post e reportar sua preocupação com aquele conteúdo.

Quando o criador do post acessar o Facebook novamente, será direcionado para uma tela na qual será informado que um amigo está preocupado com ele. Em seguida, poderá escolher entre falar com a pessoa preocupada com ele ou falar com uma instituição de apoio. A função será lançada para os usuários nos Estados Unidos ao longo dos próximos meses.

No Brasil, o Facebook já oferece a opção de reportar postagens suicidas. Uma equipe da rede social revisa as denúncias e, se considera que a pessoa precisa de ajuda, sugere o contato com fontes de prevenção de suicídio da região onde o usuário está.