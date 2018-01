Facebook cria novo jeito de paquerar na internet - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook quer te dar uma mãozinha para chamar para sair aquela pessoa especial, que você vem fuçando o perfil há dias (mesmo se ela não diz nada a respeito de seu status de relacionamento). A partir de agora, é possível perguntar de maneira particular se o seu “alvo” está solteiro, casado ou em um relacionamento enrolado.

Basta clicar no botão “Pedir”, colocada na caixa à esquerda do perfil, junto com informações como emprego, faculdade e cidade atual. Ao escolher tal opção, é possível mandar uma mensagem para o destinatário, quem sabe convidando para uma pizza ou um barzinho, além do pedido para saber seu status de relacionamento.

Ao receber um pedido, o “alvo” poderá escolher seu status atual de acordo com uma lista pré-definida, e enviá-lo de volta ao remetente, ou ainda dividi-lo com todo o Facebook (embora a rede social presuma que, se você não fez isso até aquele momento, é porque não deve querer isso mesmo).

Ao “alvo”, cabe responder se quiser – repare que é possível escolher dividir o status só com quem pediu ou com todo o Facebook. FOTO: Reprodução Ao “alvo”, cabe responder se quiser – repare que é possível escolher dividir o status só com quem pediu ou com todo o Facebook. FOTO: Reprodução

Mas calma lá: não adianta sair perguntando status para qualquer pessoa, porque a função está disponível apenas para usuários que são amigos entre si.

Para analistas de tecnologia, a função é uma tentativa do Facebook de se aproximar e rivalizar de sites e aplicativos especializados em namoro, como o recente sucesso Tinder. Há quem acredite que a função esteja chegando atrasada à rede social de Mark Zuckerberg. Além disso, a nova função também tem sido citada como uma ferramenta do Facebook para obter dados de seus usuários e fornecê-los à empresas de propaganda.