Facebook cria recurso para deixar conta de herança após morte - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 12, uma ferramenta que permitirá ao usuário designar algum contato para assumir controle da sua conta após sua morte. O sistema de herança funcionará inicialmente nos EUA, mas deve expandir a outros países.

A ferramenta foi criada, explica o Facebook por meio de post assinado pela diretora de produtos Vanessa Callison-Burch, a pedido de familiares de usuários que não se davam por satisfeitos em apenas “congelar” as páginas de seus contatos falecidos através do recurso de memoriais.

Lidar com contas de usuários falecidos se mostrou um problema a redes sociais, serviços de e-mails e outros. Afinal, como gerenciar uma conta que ninguém mais tem acesso? Como lidar com todos os arquivos que uma pessoa possuía nessas redes?

O novo recurso (acessível através do menu Configurações -> Segurança -> Legacy Contact) permite que o usuário escolha um contato para ser o seu “legacy contact” (que pode receber uma mensagem lhe avisando da responsabilidade no momento da escolha ou após a morte do usuário).

O herdeiro poderá 1) aceitar pedidos de novas amizades, 2) aceitar ser marcado em fotos, 3) designar um post para ficar sempre no topo da sua Linha do Tempo, 4) mudar foto de perfil e capa, e 5) baixar arquivos da conta como fotos. As mensagens privadas, no entanto, continuarão bloqueadas. A conta herdada ficará como uma adicional da sua original, mas, para evitar incômodo, ele não receberá as notificações relativas à conta do falecido.

Com a implementação, as possibilidades para esse tipo de conta se ampliam a: 1) a página do usuário se torna um memorial; 2) é possível simplesmente deletar a conta; ou 3) designar um “herdeiro” para gerenciar sua conta.

Páginas de usuários que já foram congeladas e tornadas memoriais não poderão voltar atrás e aderir à novidade.

A porta-voz do Facebook disse que essa é apenas a primeira versão da ferramenta que deve ganhar melhorias, seguindo os pedidos de usuários, com o tempo. O menu de ajuda do Facebook para casos de morte pode ser encontrado neste link.