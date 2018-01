Facebook cria serviço de chat contra suicídios - Link - Estadão

Rede social cria serviço de denúncia de ‘pensamentos suicidas’ que acompanham pronto-atendimento via chat com o usuário

MENLO PARK – O Facebook lançou nesta terça-feira, 13, um serviço que permite que os usuários se conectem instantaneamente com um conselheiro em momentos de crise caso haja desejos suicidas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O serviço, que funciona pelo chat da rede social, é a ferramenta mais recente que o Facebook oferece para melhorar a segurança dos seu mais de 800 milhões de usuários. No começo do ano, o Facebook anunciou mudanças para que os usuários pudessem reportar casos de intimidação, conteúdo ofensivo e perfis falsos.

“Um dos objetivos é fazer que a pessoa em perigo receba a ajuda adequada o mais rápido possível”, disse Fred Wolens, diretor de política pública do Faccebook à Associated Press.

Quando uma pessoa nos Estados Unidos escreve “suicídio” nos motores de busca do Google e do Yahoo, ambos os sites há muito mostram o número de telefone da Linha Nacional de Prevenção ao Suicídio como primeiro resultado.

Por e-mail, o Facebook também encoraja amigos a chamarem a Polícia se percebessem que alguém poderia estar pensando em suicidar-se.

O novo serviço vai um passo além ao permitir um chat instantâneo que, segundo especialistas, pode fazer toda a diferença com alguém que precisa de ajuda.

“Temos escutado de muitas pessoas que dizem que querem falar com alguém, mas que não desejam fazer uma chamada telefônica. O envio de mensagens instantâneas é perfeito para este caso”, disse a codiretora do projeto Lifeline, Lidia Bernik.

Quando um amigo detecta pensamentos suicídas na página de alguém, ele pode informar o Facebook clicando em um link ao lado do comentário. O Facebook envia então um e-mail instantâneo à pessoa que fez o comentário suicida, animando-o a acionar a linha de ajuda ou abrir um chat para iniciar uma conversa.

/ ASSOCIATED PRESS