Facebook critica lei europeia de privacidade - Link - Estadão

Rede social diz que o direito de ser esquecido previsto na lei se confronta com a liberdade de expressão

SÃO PAULO - A Europa está discutindo uma nova legislação para proteger a privacidade dos cidadãos. E o Facebook, contrário à proposta, tenta articular a derrubada do projeto de lei — e agora vieram à tona os argumentos que a rede social usará contra ele.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A proposta de lei europeia define, entre outras providências, que os usuários terão o direito de serem esquecidos. Ou seja: todas as pessoas poderão solicitar que os serviços apaguem todas as informações relativas a ela, a qualquer momento, se assim desejarem.

Reprodução do documento com a argumentação do Facebook

A ONG Europe vs Facebook, que luta pela transparência na maneira como a rede social lida com os dados dos usuários, conseguiu o acesso à argumentação da rede social de Mark Zuckerberg.

Segundo o Facebook, o “direito de ser esquecido” é uma ameaça à liberdade de expressão e ao direito dos outros de”‘se recordarem”. Além disso, diz a rede social, não há como controlar as cópias da informação que circulam pela web. Segundo o documento obtido, a rede social já permite que os usuários excluam informações e posts.

O documento é de março deste ano. A legislação ainda não entrou em vigor. A nova lei de proteção de dados dará uma maior responsabilidade os prestadores de serviço — ela determina que eles tenham as mesmas obrigações do que as empresas que terceirizam seus dados. Segundo a prévia do texto, a Comissão Europeia poderia impor multas de até 5% do lucro de uma empresa caso hajam falhas. Hoje empresas de web se sentem à vontade operando na Europa com a atual legislação local. É por isso que elas se opõem à mudança.

A ONG Europe vs Facebook também critica o fato de a rede social não ter implementado as sugestões da Comissão de Proteção aos Dados da Irlanda — embora a própria entidade reconheça que o Facebook esteja se esforçando.

“Nós sentimos muito ao ver que a lei foi novamente dispensada por um gigante da tecnologia na Irlanda”, disse Max Schrems, porta-voz da ONG. Ele acusa a autoridade irlandesa de não divulgar informações sobre o cumprimento da lei. O Facebook tem a sua sede europeia naquele país.