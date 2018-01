Facebook Deals - Link - Estadão

O Facebook convocou a imprensa nesta quarta, 3, para anunciar algumas novidades voltadas para o seu – enorme – público mobile. Dos cerca de 500 milhões de usuários que a rede possui, cerca de 200 milhões acessam via um aparelho portátil. Veja as novidades:

Atualização do aplicativo do Facebook para iPhone e Android

Nesta nova versão, já disponível para download, o Groups, sistema de grupos recentemente atualizado para os usuários comuns, fica disponível para celulares. Além de alguns updates para iPhone do Facebook Places, serviço de geolocalização ainda não disponível no Brasil. Para os desenvolvedores o Facebook tornou disponível a API e a possibilidade de procurar, ler e publicar check-ins, além da chance de importá-los de outros serviços (Yelp, Foursquare, por exemplo) para o Places.

Single Sign-on

Digitar em teclados de aparelhos móveis não é a coisa mais prática do mundo. Pensando nisso foi feita uma atualização do sistema que permite entrar outros sites e apps usando seu login e dados pessoais do Facebook. Antes, era necessário colocar login e senha toda vez que o usuário tentasse fazer uso do sistema. Agora, feito o primeiro acesso todos os outros serão feitos automaticamente, com login e memória salvos.

Facebook Deals

O grande anúnciou ficou para o Facebook Deals, que é uma plataforma de promoções baseada no Places. A coisa funciona assim: o usuário está na rua e, pelo Places, tem acesso a todos os estabelecimentos comerciais que se cadastraram no serviço. Na lista, os que estiverem com uma identificação amarela ao lado estão fazendo oferecendo algum tipo de desconto em seus produtos. Tendo algum de seu interesse, o usuário faz um checkin e vai até o local e apresenta o checkin feito ao lojista.

Baseado em informações do usuário colocadas no Facebook, apenas chegarão ao usuário ofertas que tenham algo de seu interesse. Dessa maneira, o serviço aproxima os comerciantes dos seus clientes e podem vender mais e para mais pessoas, em uma espécie de compra coletiva geolocalizada. Isso é possível porque o ofertante tem como tipificar a promoção que fará: para apenas um usuário, para um grupo de amigos e para usuários leais que sempre dão checkins no local.

O serviço surgiu de uma demanda dos donos de estabelecimentos comerciais que viam as pessoas darem check-ins em sua loja e não tinha como interagir com eles. A rede social fechou parcerias com cerca de 22 empresas, como McDonald’s, GAP e Starbucks.

Zynga no Android

A criadora de games sociais como Mafia Wars e FarmVille, Zynga, afirmou no evento que está indo para a plataforma Android também. Seu game no estreia no OS do Google será o Zynga Poker.

Aplicativo para iPad

Um dos palpites sobre os possíveis lançamentos era o de um aplicativo do Facebook para o tablet da Apple, o iPad. Questionado sobre ele, Mark Zuckerberg foi curto: “O iPad não é mobile, é um computador. Próxima pergunta?”. O sujeito ainda rebateu dizendo que discordava do criador do Facebook, ao que ele respondeu: “Mesmo? Eu lamento”. Após a fala de outro técnico da empresa, Zuckerberg pegou novamente o microfone e lamentou a sua fala anterior e disse que “não pretendia ser rude”.

Smartphone do Facebook

Outro palpite era o do lançamento de um smartphone próprio da empresa. Quando surgiu a pergunta Zuckerberg foi… simples: “Não”.

Para Mark Zuckerberg, esses lançamentos “darão um grande impulso para o ecossistema [mobile]“. Pelo seu blog oficial, o Facebook disse que esses serviços estarão disponíveis em breve e disse que planejam levar o Places e o Deals para outros países “nos próximos meses”.