Facebook Deals chega à Europa - Link - Estadão

O Facebook expandiu seu serviço de descontos em compras para cinco países europeus e para o Canadá nesta segunda-feira, 31. A estratégia faz parte do plano de ajudar as marcas a se comunicarem com os clientes que utilizam a rede social.

O Facebook Deals, serviço que já opera nos Estados Unidos, oferece para os usuários da rede social ofertas em lojas do varejo. Quando uma compra é efetivada, o serviço posta uma nota no mural do usuário, que pode ser vista pelos seus amigos. Assim, a loja ganha publicidade.

“Essa ampliação representa uma conexão exponencial das lojas com os consumidores”, disse Joanna Shields, diretora das operações do Facebook na Europa em uma entrevista coletiva em Londres.

Os parceiros iniciais na Grã-Bretanha incluem o Starbucks, que irá oferecer um café grátis, nesta segunda-feira, aos primeiros 30 mil clientes que entrarem na loja e notificarem seus amigos pelo serviço Facebook Places. Outra parceira é a rede Yo Sushi.

O Facebook Places permite aos usuários transmitir sua localização. Com o Facebook Deals, a rede social pode estimular mais pessoas a usar o serviço de localização, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades de obter receita. Ele também pode encorajar mais usuários a acessar a rede social pelos seus aparelhos de celular e smartphones.

O serviço está sendo lançado na Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Espanha e Canadá. Futuramente, o Facebook pretende lançar o serviço em todos os países onde opera.

