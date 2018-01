Facebook deve anunciar serviço de chat em vídeo - Link - Estadão

O produto “sensacional” que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, prometeu recentemente, e que estará disponível na próxima semana, é uma ferramenta de chat em vídeo, alimentado via Skype, segundo publicou o site TechCrunch. “Só não está claro se ele só funcionará com o Skype instalado no computador ou se será baixado como um software adicional”, diz a matéria.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Facebook e o Skype já vêm trabalhando em conjunto há um tempo e o Skype já possui diversas funcionalidades integradas ao Facebook.

Porém, agora, a situação é diferente, pois, integrado ao Facebook, o Skype poderia aumentar substancialmente a sua quantidade de usuários. Atualmente, ainda segundo o texto do TechCrunch, o serviço de voz via IP possui cerca de 170 milhões de usuários, ao passo que a rede social reúne um número muito maior – 750 milhões. A integração deve também enrijecer as regras de uso do Facebook, pois o site passará a prover serviços de voz e vídeo.

A parceria também traz Facebook para ainda mais perto com a Microsoft, que já é uma de suas acionistas Facebook e que também tem uma aquisição pendente de ações do Skype.