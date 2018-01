Facebook deve fazer IPO em 2012 - Link - Estadão

Rede social planeja sua primeira oferta pública de ações na bolsa para o ano que vem, diz The Wall Street Journal

O Facebook está se preparando para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no próximo ano, afirmou uma fonte próxima do assunto. A rede social quer levantar US$ 10 bilhões, publicou o Wall Street Journal. A companhia espera que o IPO a avalie em mais de US$ 100 bilhões, de acordo com o jornal.

O vice-presidente financeiro do Facebook, David Ebersman, discutiu a circulação pública de ações com banqueiros do Vale do Silício, mas o fundador e presidente-executivo da rede social, Mark Zuckerberg, ainda não se decidiu sobre os termos da operação e pode mudar os planos, segundo o jornal.

A rede social, que agora conta com mais de 800 milhões de membros depois de sete anos de crescimento explosivo, ainda não selecionou os bancos que devem conduzir a oferta, que será acompanhada com grande atenção. Mas a companhia já preparou um prospecto interno e está pronta para dar início ao processo a qualquer momento, de acordo com fontes citadas pela publicação.

Um representante do Facebook se negou a comentar o assunto.

Com valor de mercado de US$ 100 bilhões, a empresa criada por Zuckerberg em um quarto de alojamento universitário em Harvard valeria duas vezes mais que a Hewlett-Packard, ainda segundo o jornal.

O processo de oferta inicial de ações deve ser iniciado formalmente antes do final do ano, ainda que nada esteja decidido por enquanto.

Expectativa. Algumas companhias iniciantes do Vale do Silício começaram este ano a testar o apetite dos investidores por uma nova leva de empresas de internet. Caso abra mesmo seu capital em 2012, o Facebook ofuscaria a oferta de qualquer outra empresa que esteja esperando para entrar no mercado.

A Zynga, criadora do jogo Farmville, já iniciou o processo para uma oferta pública inicial de até US$ 1 bilhão. Em novembro, o serviço de descontos diários Groupon abriu capital com grande alarde, mas em poucas semanas suas ações caíram abaixo do preço de oferta inicial.

LinkedIn e Pandora também estão sendo negociadas bem abaixo das cotações que suas ações atingiram na ocasião de suas aberturas de capital, meses atrás.

O Facebook se tornou um dos mais populares destinos na internet, desafiando empresas estabelecidas como Google e Yahoo na disputa pelo tempo dos usuários e verbas dos anunciantes.

A empresa não revela resultados financeiros, mas uma fonte próxima da situação informou à Reuters meses atrás que a receita do grupo no primeiro semestre de 2011 subiu em 100% ante o mesmo período em 2010, atingindo a marca do US$ 1,6 bilhão.

Eric Feng, ex-sócio do grupo de capital para empreendimentos Kleiner Perkins Caufield & Byers e atual presidente do site de redes sociais Erly.com, disse que os recursos obtidos com a oferta permitirão novas aquisições e novos projetos, como um celular ou netbook Facebook que vêm sendo alvo de boatos.

