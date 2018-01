Facebook deve fazer IPO em maio - Link - Estadão

Site aposta que empresa deve fazer sua primeira oferta pública de ações em poucos meses

SÃO PAULO – O site All Things Digital cita “múltiplas fontes” anônimas para informar que a tão aguardada primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Facebook deve acontecer na terceira semana de maio.

Para que isso aconteça, a empresa deve dar entrada na papelada necessária já no próximo mês, uma vez que o processo burocrático necessário para levar as ações à bolsa de valores geralmente leva quatro meses, de acordo com a reportagem.

A IPO do Facebook promete ser a maior já feita por uma empresa de internet: as especulações sobre o valor de mercado da empresa vão de US$ 10 a 100 bilhões. Essas avaliações positivas decorrem tanto do aumento expressivo de receitas conseguido pelo site (foram US$ 4 bilhões em 2011) e pela contínua subida do número de usuários – que já são mais de 800 milhões e há projeção de que chegue a 1 bilhão em agosto deste ano.

No sábado, 14, em entrevista ao Wall Street Journal, o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, afirmou: “Não é que a gente não se importe (com os negócios). As pessoas por anos me perguntaram por que nós não estamos tentando fazer mais dinheiro. Eu digo que estou tentando construir um negócio de longo prazo e essa era a estratégia certa”.

O Facebook não quis comentar as informações.