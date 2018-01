Facebook deve lançar aplicativo para iPad - Link - Estadão

??? O lançamento do app oficial da rede social é esperado já para as próximas semanas

SÃO PAULO – Finalmente, o Facebook deve lançar um aplicativo para iPad. O app oficial da rede social deve ser gratuito e chegar à App Store já nas próximas semanas. Segundo o blog Bits, do jornal The New York Times, fontes não identificadas que dizem ter visto a aplicação afirmam que ela tem um design feito sob medida para o iPad e sua interface touchscreen.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As mesmas fontes afirmaram que o aplicativo poderá ir além do que o site do Faceboook pode fazer, permitindo que os usuários tirem fotos com o aparelho e as postem diretamente na rede social. “Incríveis, com alta resolução e com imagens em tela cheia” foram como elas descreveram as funções de upload de fotos e vídeos do app. Os serviços de chat e de grupos também foram reformulados serem usados no tablet da Apple.

Enquanto o aplicativo oficial não chegava, os usuários do iPad acessavam a rede social por meio de programas alternativos como My Pad, iFace e Friendly. Mark Zuckerberg – que já afirmou que o iPad não era um aparelho móvel e, sim, um computador – esteve pessoalmente envolvido no desenvolvimento do programa durante todo o processo de criação, que durou cerca de um ano, ainda segundo o jornal. O aplicativo, agora, está em fase final de testes.