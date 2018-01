Facebook deve lançar serviço de música - Link - Estadão

O canal de televisão CNBC afirma que serviço de música deve ser anunciado na próxima semana

LOS ANGELES – A rede social Facebook anunciará o lançamento de seu próprio serviço musical em sua próxima conferência de desenvolvedores, marcada para 22 de setembro, informou nesta quarta-feira, 31, o canal de televisão CNBC.

A informação foi lançada pelo jornalista especializado em tecnologia Jon Fortt durante o programa “Fast Money Halftime Report” no qual citou uma fonte com conhecimento da decisão, segundo a qual parece “provável” que a empresa não hospedará a música, mas se associará com outras companhias.

“O plano do Facebook é lançar o serviço musical na conferência de desenvolvedores do dia 22 de setembro”, disse. A conferência de desenvolvedores do Facebook, chamada f8, será em San Francisco (Califórnia) e os ingressos já estão à venda.

Nas edições anteriores, a feira chamou a atenção por anunciar algumas das novidades que potencializaram o uso desta rede social. No ano passado, por exemplo, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou o botão “Like”.

Também anunciou a ferramenta “Open Graph”, que recopila informação sobre os portais que o usuário navegou recentemente e a mostra tanto no seu perfil do Facebook como em outros lugares da rede. Naquele momento, a rede social contava com 400 milhões de usuários, um número que praticamente duplicou em 2011.

*Atualização às 18h34:

O Mashable havia publicado que o Facebook teria se aliado ao SPotify, MOG e Rdio para oferecer o serviço de música. Mais tarde, porém, um porta-voz da rede social disse em nota que “não havia nada de novo a anunciar” e que “muitos desses populares serviços de música estão integrados ao Facebook e estamos [o Facebook] constantemente conversando com nossos parceiros sobre maneiras de melhorar essas integrações”.

