Facebook deve 'obrigar' usuários a usar Messenger - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook impedirá seus usuários de mandar mensagens usando o seu principal aplicativo de rede social para dispositivos móveis. Quem quiser conversar com seus contatos de forma privada terá de baixar o app Messenger (iOS, Android e Windows Phone), exclusivo para esse tipo de atividade, usado hoje por mais de 200 milhões de pessoas ativamente todo os meses, segundo a empresa.

“Nos próximos dias, continuaremos a notificar ainda mais pessoas, dizendo que se elas quiserem enviar e receber mensagens de seus contatos no Facebook, elas terão que baixar o app Messenger”, disse a rede social em comunicado, publicado pelo TechCrunch. “Como dissemos, nosso objetivo é focar os esforços da nossa equipe de desenvolvimento no Messenger para garantir que seja a melhor experiência mobile de chat.”

A estratégia de se dividir em dois aplicativos acabou de ser adotada pelo Foursquare, que se resumiu a ser um app de recomendações de lugares, enquanto o Swarm – da mesma empresa – é agora o responsável pelos check-ins.

Embora seja preferível usar o Messenger para mensagens por conta da agilidade – segundo o Facebook, o app realiza a tarefa em uma velocidade 20% maior que o app tradicional da rede social –, muitos usuários podem ficar descontentes com a ideia de ter de abrir dois aplicativos para navegar sobre o mesmo ambiente (o app do Facebook hoje permite ver a própria linha do tempo, demais posts, páginas e mandar mensagens apenas mudando janelas internamente).