Facebook deve registar IPO semana que vem - Link - Estadão

Segundo ‘Wall Street Journal’, rede social vai apresentar os documentos para abrir seu capital na bolsa na próxima quarta

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O Facebook pode apresentar seus documentos para a abertura de capital na próxima semana e está perto de escolher o banco de investimento Morgan Stanley para coordenar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla, em inglês), segundo fontes ouvidas pelo Wall Street Journal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Uma pessoa próxima ao assunto afirmou ao jornal que a maior rede social do mundo pretende ser avaliada entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões. O dia da semana escolhido para o registro do IPO pode ser quarta-feira, 1, mas isso ainda estaria sendo discutido.

O valor que o Facebook pretende levantar com o IPO pode ser de US$ 10 bilhões, caso se confirmem rumores noticiados anteriormente. O Facebook e o Morgan Stanley não falaram do assunto ao WSJ.

Depois de o Wall Street Journal revelar a proximidade da abertura de capital, a jornalista Julia Boorstin, da TV CNBC, mencionou em seu perfil no Twitter números ainda não divulgados pelo Facebook. A receita operacional da companhia em 2011 teria sido de US$ 3,8 bilhões e o lucro operacional, US$ 1,5 bilhão, segundo fontes ouvidas por ela.