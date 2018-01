Facebook disponibiliza dados de usuários em nova plataforma para anunciantes - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – O Facebook lançou nesta segunda-feira no mercado uma nova plataforma por meio da qual disponibiliza dados de seus usuários aos anunciantes para que as companhias possam utilizar a publicidade com mais eficácia em outras páginas e portais.

A plataforma Atlas coletará os dados do Facebook e os utilizará em sites externos, de modo que se um usuário “curte” uma página de tênis esportivos é possível que a partir de então apareçam anúncios sobre produtos similares em outros sites.

Com os dados do Facebook se elabora um histórico dos gostos e curtidas de cada usuário, o que permite aos anunciantes identificar melhor seus possíveis compradores.

O Facebook comprou a Atlas no ano passado da Microsoft por US$ 100 milhões e, após reprogramá-lo, lançou a plataforma nesta segunda-feira.

Até agora o Facebook vendia espaços publicitários na rede social e utilizava “cookies” para rastrear os gostos dos usuários quando navegavam por outras páginas de internet, e desta forma encaminhar anúncios segundo suas preferências.

A nova metodologia foi pensada, inicialmente, para melhorar a eficácia da publicidade, já que os “cookies” apresentam algumas imprecisões e não rastreiam a navegação em dispositivos móveis, algo que a Atlas, através de Facebook, consegue fazer.

O Facebook busca se aproximar um pouco mais de seu grande concorrente na publicidade na internet, o Google, quem segue superando o Facebook por ampla margem.

Em seu segundo trimestre fiscal deste ano, o Google teve lucros derivados da publicidade no valor de US$ 14,360 bilhões, enquanto o Facebook obteve nesse mesmo período US$ 2,680 bilhões de lucro, ou seja, quase cinco vezes menos.

/EFE