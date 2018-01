Facebook do Brasil já é realidade - Link - Estadão

Está cada vez mais certo: o Facebook abrirá mesmo um escritório no Brasil. Segundo o registro na Junta Comercial de São Paulo, a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. foi constituída no dia 14 de fevereiro e iniciou suas atividades no dia 9.

O registro prevê capital de R$ 1 milhão. Geralmente, quando uma empresa estrangeira se instala no País, há uma estimativa de capital para os primeiros meses de operação. O objeto social da empresa é “consultoria em publicidade”.

Procurada, a assessoria de imprensa do Facebook não confirma a abertura do escritório. Mas confirma que o recém-contratado vice-presidente de vendas para América Latina, Alexandre Hohagen, ficará baseado em São Paulo e terá uma equipe aqui.

Hohagen era principal executivo do Google na América Latina. Contratado em 2005, ele foi o responsável pela abertura dos escritórios locais do Google e formatar a equipe de empresa no País.

No Facebook ele provavelmente exercerá a mesma função. Segundo a assessoria da empresa, Hohagen “liderará as operações do Facebook na região e estruturará uma equipe para trabalhar diretamente com marcas locais e globais, em resposta à crescente procura por produtos de marketing do Facebook”.

Segundo o registro na Junta, os sócios são Facebook Global Honding I, com valor de participação na socidade de R$ 1, e Facebook Global Honding II, com valor de R$ 999.999,00, ambas em Palo Alto, na Califórnia. Não há representação brasileira; o único representante é o procurador, Jobelino Locateli.

O endereço da empresa e o representante brasileiro são temporários — ambos são da empresa que presta consultoria para o Facebook. A escolha da razão social foi decidida pelos advogados da empresa nos EUA.